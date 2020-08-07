Мужчина рассказал, как актер подрезал его за мгновение до трагедии

Роман Шрамко, свидетель по делу Михаила Ефремова, сообщил, что чудом выжил перед аварией, в результате которой по вине актера скончался другой человек.

Очевидец также рассказал, что застал момент происшествия. Он направлялся с другом из аэропорта, и вдруг их подрезала машина, которая, как оказалось впоследствии, принадлежала Ефремову.

Автомобиль выскочил на перекрестке на другую полосу и направился в сторону самого свидетеля. Роман начал сигналить и затормозил. После этого они с другом поехали за нарушителем, и через какое-то время тот въехал по встречной полосе в другую машину. Мужчина бросился на помощь и увидел, как трое человек вытаскивают из автомобиля пострадавшего. В тот момент Михаил Ефремов стоял рядом, а затем уселся на парапет.

Роман заявил, что не припомнит других людей в машине актера в момент аварии. Позже Ефремов сам подошел к нему, попросив сигарету, и мужчина ответил Михаилу, что мгновение назад он чуть не убил его с другом. Артист был сильно пьян: от него разило алкоголем, он не мог нормально разговаривать и шатался. Шрамко добавил, что назвал Ефремова "человеком нетрадиционной ориентации", сообщает телеграм-канал "Комсомольская правда".

"А как мне надо было его назвать, если он меня и друга чуть не убил? Стоял и жалел свою машину. Даже не пытался помочь человеку, которого угробил", – заявил очевидец.