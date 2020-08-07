Юрист задавал много неуместных и риторических вопросов

Сегодня стартовало очередное заседание по делу Михаила Ефремова. Автомобиль актера 8 июня врезался в другую машину, водитель которой в результате погиб.

Вчера в зале суда было по-настоящему не спокойно. Активнее всех вел себя адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Он отличился тем, что задавал неуместный и риторические вопросы следствию, давил на свидетелей и даже устроил перепалку. Юристу, в общей сложности, было сделано 9 замечаний, пишет "Комсомольская правда".

Ранее "Утро.ру" рассказало о показаниях свидетелей трагедии. Они утверждают, что Ефремов вел себя очень агрессивно на дороге.