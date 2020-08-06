Очевидцы заявляют, что актер вел себя на трассе агрессивно

Рассмотрение дела Михаила Ефремова по существу прошло в Пресненском суде Москвы. Обвинение вызвало ряд свидетелей по делу. Многие очевидцы рассказали, что именно актер сидел за рулем машины перед тем, как произошло роковое столкновение.

Один из свидетелей сообщил, что находился рядом от места аварии, так как подъезжал к Смоленской площади. Он узнал Ефремова, когда тот вышел из побитого джипа. Мужчине даже удалось с ним пообщаться, а его друг упрекнул актера в том, что тот мог их убить, сообщает Телеграм-канал "Комсомольской правды".

Другой свидетель заявил, что перед моментом трагедии автомобиль актера выезжал на встречную полосу и создавал на трассе аварийные ситуации. По этой причине очевидец заметил, что поведение водителя на дороге было "хамским": если бы он сам не смог резко затормозить, то рискнул бы стать жертвой происшествия. Когда нужно было развернуться, джип Ефремова пересек сплошную и врезался в машину потерпевшего, который впоследствии скончался, пишет РИА "Новости".

Третья выступавшая отметила, что актер не мог стоять на ногах, поэтому ему стали помогать полицейские. Женщина проезжала рядом в момент аварии. И все, кто смог увидеть произошедшее, заявляли, что на тот момент за рулем был именно актер, отмечает Телеграм-канал Life Shot.

По словам еще одного мужчины, машина столкнулась с легковушкой после того, как выехала на встречную дорогу. Свидетель остановился и побежал к месту происшествия, далее заметил, как водителя в пиджаке вытаскивают из внедорожника. Он стал снимать происходящее на камеру, вокруг кричали, что это Ефремов, сообщает телеканал "360".

"Утро.ру" писало, что первое рассмотрение дела актера по существу прошло 5 августа.