Это будет первое заседание по существу

В Пресненском суде Москвы назначено первое заседание, посвященное делу Михаила Ефремова, по существу. Его обвиняют в аварии, повлекшей за собой смерть человека.

Актер уже отправился в суд в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

К зданию суда прибыл и адвокат знаменитости Эльман Пашаев, сообщает телеграм-канал РИА "Новости".

Рассмотрением дела займется судья Елена Абрамова, которая выносила приговор Захарченко и оскандалившимся футболистам Кокорину и Мамаеву.