Ефремов прибыл в суд

Это будет первое заседание по существу

В Пресненском суде Москвы назначено первое заседание, посвященное делу Михаила Ефремова, по существу. Его обвиняют в аварии, повлекшей за собой смерть человека. 

Актер уже отправился в суд в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. 

К зданию суда прибыл и адвокат знаменитости Эльман Пашаев, сообщает телеграм-канал РИА "Новости". 

Рассмотрением дела займется судья Елена Абрамова, которая выносила приговор Захарченко и оскандалившимся футболистам Кокорину и Мамаеву. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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