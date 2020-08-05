Артист потребовал наказать адвоката потерпевшей стороны

Во время первого заседания по существу, посвященного делу Михаила Ефремова актер решил взять слово. Он попросил суд сделать замечание адвокату семьи погибшего Сергея Захарова Александру Добровинскому за то, что тот в одном из интервью сравнил его со свиньей.

"Он в прошлый раз на камеры сказал, что я "подхрюкивал" в суде". Мне как болельщику "Спартака" это не обидно, но троих моих несовершеннолетних детей дразнят", – отметил Ефремов.

При этом артист сообщил, что понимает, из-за чего ему предъявили обвинение, однако признать вину не может, поскольку событий того рокового вечера совершенно не помнит, пишет URA.RU.

Адвокат Ефремова уверяет: у него есть неопровержимые доказательства того, что часть доказательств вины актера в ДТП со смертельным исходом была сфальсифицирована, указывает телеканал "360".

Напомним, сегодня проходит первое заседание по делу Ефремова. Актера привезли к зданию суда сотрудники правоохранительных органов, а адвокат Добровинский опоздал на заседание.