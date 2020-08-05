На момент аварии внедорожник актера был полностью исправен

Стали известны первые результаты экспертизы по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. В машине артиста нашлись пот и следы пребывания другого человека, однако пол спутника установить не удалось.

Не исключено, что эти следы могут принадлежать любовнице знаменитости, отмечает "Комсомольская правда".



При этом эксперты сообщили, что в момент аварии Ефремов был один в машине. Сообщается, что на подушке безопасности обнаружены следы его ДНК.

Кроме того, специалисты смогли проверить состояние внедорожника знаменитости. Оказалось, в автомобиле не было никаких поломок на момент аварии, пишет "КП".

Напомним, 5 августа Михаил Ефремов был доставлен в суд. Сегодня состоялось первое заседание "по существу", связанное со смертоносным ДТП.