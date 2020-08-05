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Стали известны первые результаты экспертизы по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. В машине артиста нашлись пот и следы пребывания другого человека, однако пол спутника установить не удалось.
Не исключено, что эти следы могут принадлежать любовнице знаменитости, отмечает
"Комсомольская
правда".
При этом эксперты сообщили, что в момент аварии Ефремов был один в машине. Сообщается, что на подушке безопасности обнаружены следы его ДНК.
Кроме того, специалисты смогли проверить состояние внедорожника знаменитости. Оказалось, в автомобиле не было никаких поломок на момент аварии, пишет "КП".
Напомним, 5 августа Михаил Ефремов был доставлен в суд. Сегодня состоялось первое заседание "по существу", связанное со смертоносным ДТП.
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