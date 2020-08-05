Остатки психотропных препаратов нашли и в крови артиста

В машине Михаила Ефремова после аварии были обнаружены гашиш и гашишное масло. Такие результаты экспертизы озвучили на заседании суда, которое состоялось 5 августа.

Специалисты уточнили, что в крови артиста также нашли психотропные препараты – марихуану и кокаин, - уточняет РИА "Новости".

Кроме того, стало известно, что актер сам находился за рулем своего автомобиля в момент аварии, уточняет "ФедералПресс". Суд принял решение, что заседание по делу о смертоносном ДТП лучше перенести.

Ранее "Утро.ру" писало, что в машине с артистом находился таинственный пассажир.