Артист не считает себя оппозиционером и хорошо относится к президенту

Политические взгляды Михаила Ефремова не имеют ничего общего с его проектом "Гражданин поэт", в котором актер высмеивал власть. На самом деле заслуженный артист уважает Владимира Путина и даже повесил его портрет у себя дома. Об этом рассказал адвокат звезды Эльман Пашаев.

Защитник объяснил, что актеру давали уже готовые произведения и ни о какой оппозиции речи не было – он просто играл роль. Стихи же с критикой президента Михаил Олегович читал за деньги, поэтому его политическую позицию они не выражали, заявил юрист.

По словам Пашаева, Ефремов даже признавался ему в том, что очень хорошо относится к главе государства. Разговор о Путине зашел, когда адвокат увидел портрет российского лидера на кухне звезды – он висит прямо над дверью. Защитник поделился в эфире шоу "60 минут", что и сам удивился этому после выступлений актера.

Напомним, Ефремов и ранее заявлял, что к политике отношения не имеет, а в его выступлениях никакого скрытого подтекста нет.

Сейчас продолжаются разбирательства по делу об аварии, которая произошла 8 июня. По результатам экспертизы, в роковую ночь Ефремов был в машине не один. Кроме того, в автомобиле нашли следы запрещенных веществ.