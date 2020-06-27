Актер разъяснил некоторые детали произошедшей аварии

Известный актер заявил, что случившееся с ним не имеет никакого отношения к политике. Михаил Ефремов добавил, что к Владимиру Путину у него также нет никакого негатива. Через адвоката Эльмана Пашаева артист прокомментировал и свои выступления на Ютюб-канале "Гражданин поэт". Михаил Олегович также назвал себя "клоуном", а не оппозиционером.

Публично разъяснить некоторые моменты произошедшего ДТП актер попросил своего официального представителя. Так Пашаев сообщил, что якобы некоторые журналисты отметили – авария произошла накануне выборов. Корреспонденты посчитали этот инцидент политическим. Узнав это, Ефремов стал отрицать подобную точку зрения, пишет "Московский комсомолец".

Артист заверил, никакой "политической подоплеки" в этом дорожно-транспортном происшествии нет. За руль его также никто не просил садиться в тот вечер. Михаил Олегович попросил передать, что никакого отношения в целом к политике он не имеет. Артист не выразил своей позиции и о самих поправках в Конституцию. Лишь позитивно высказался о соцподдержке, которая будет реализована в случае их принятия.

Кстати, Ефремов разъяснил и свои выступления на канале "Гражданин поэт", где он критикует власть. Михаил Олегович назвал себя "артистом и клоуном" и сказал, что выступать – это его работа. Никаких скрытых подтекстов в таких действиях артиста якобы нет.

Напомним, на днях стало известно о том, что Ефремов перенес сердечный приступ. Об этом сообщил его адвокат и уточнил, что в тот день артист отказался вызывать скорую помощь. Сейчас актер чувствует себя лучше.