Экс-супруга Ефремова заявила о желании дочери упечь родителей в тюрьму и психушку

Экс-супруга Ефремова заявила о желании дочери упечь родителей в тюрьму и психушку
Ксения Качалина. Фото: Константина Крымского (ИТАР-ТАСС)
Ксения Качалина нелестно высказалась об Анне-Марии

Бывшая жена Ефремова считает, что ее дочь очень переменчива в своих желаниях. Якобы истинное намерение девушки – отправить ее в психушку, а Михаила Олеговича в тюрьму.

Ксения Качалина также уточнила, что Анна-Мария делает то, что "ей вздумается". И все заявления девушки в Сети – это "проделки". Женщина назвала многие слова своей дочери  "авантюрами и фантазиями". Но, несмотря на весь негатив, бывшая жена Ефремова называет Анну– Марию "милейшим созданием", пишет "Экспресс-газета".

Качалина также уточнила, что знаменитый отец девушки полностью обеспечивает дочь. Михаил Ефремов снял для Анны-Марии квартиру и "делает все". 

"Та во всех смыслах сидит на шее у отца и командует им. Это неправильно", – рассказала Ксения.

Качалина также разоткровенничалась, что Анна-Мария не навещает ее. Как призналась экс-супруга Ефремова, от дочери она отвыкла, но та, возможно, "пытается найти ее ночью на улицах Москвы". Якобы до пандемии Ксения любила такие прогулки. Некогда актриса заключила, что почти здорова и в помощи не нуждается: о ней заранее позаботился бывший муж Михаил Ефремов.

Напомним, ранее адвокат Анны-Марии заявил, что она хочет оформить опекунство над Ксенией Качалиной. Якобы девушка уже собирает все необходимые для этого документы. Несмотря на сложные отношения с матерью, наследница Михаила Ефремова переживает о благополучии своей родительницы.

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Антон Щеголев
Ответить
Да как-то пoxyй.
1
новости партнеров
По теме

Приметы на 29 июня: что нельзя делать в Тихонов день

Наши предки верили, что птицы замолкают и тоже вспоминают святого

Плата за коммуналку повысится с 1 июля

Тарифы вырастут на 4%

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей