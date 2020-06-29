Ксения Качалина нелестно высказалась об Анне-Марии

Бывшая жена Ефремова считает, что ее дочь очень переменчива в своих желаниях. Якобы истинное намерение девушки – отправить ее в психушку, а Михаила Олеговича в тюрьму.

Ксения Качалина также уточнила, что Анна-Мария делает то, что "ей вздумается". И все заявления девушки в Сети – это "проделки". Женщина назвала многие слова своей дочери "авантюрами и фантазиями". Но, несмотря на весь негатив, бывшая жена Ефремова называет Анну– Марию "милейшим созданием", пишет "Экспресс-газета".

Качалина также уточнила, что знаменитый отец девушки полностью обеспечивает дочь. Михаил Ефремов снял для Анны-Марии квартиру и "делает все".

"Та во всех смыслах сидит на шее у отца и командует им. Это неправильно", – рассказала Ксения.

Качалина также разоткровенничалась, что Анна-Мария не навещает ее. Как призналась экс-супруга Ефремова, от дочери она отвыкла, но та, возможно, "пытается найти ее ночью на улицах Москвы". Якобы до пандемии Ксения любила такие прогулки. Некогда актриса заключила, что почти здорова и в помощи не нуждается: о ней заранее позаботился бывший муж Михаил Ефремов.

Напомним, ранее адвокат Анны-Марии заявил, что она хочет оформить опекунство над Ксенией Качалиной. Якобы девушка уже собирает все необходимые для этого документы. Несмотря на сложные отношения с матерью, наследница Михаила Ефремова переживает о благополучии своей родительницы.