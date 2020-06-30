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Худрук МХАТа публично высказался об актере Михаиле Ефремове. Эдуард Бояков отметил, артист шел к тому, что с ним произошло. И добавил, отношение к "звездам", их чувство безнаказанности, сформировало именно общество. Поэтому доля вины есть за всеми.
Представитель МХАТа заявил, что благодаря "лайкам в сети" и различным способам пиара, общество само создает медийных персон. А после эти "звезды" чувствуют на себе популярность и большой интерес к их персоне. По такому принципу и строится медийное поле, рассказал Бояков в эфире радио "Комсомольская правда".
"Мы развиваем эту плесень, эту ризому, это горизонтально развивающуюся медийную нить", – заверил художественный руководитель театра.
Бояков продолжил свое рассуждение тем, что уточнил какие люди составляют эту самую "медийную нить". Он уличил "звезд" в отсутствии духовного авторитета и интеллектуальных данных. Худрук МХАТа заметил, что у них есть лишь "какие-то качества". В этот термин он отнес умение пошутить, почитать стихи и любой другой способ проявления своего "я".
В конце высказывания Эдуард заключил, что на "вершину славу" таких людей ставит именно общество. Бояков призвал всех противостоять этому и "поставить на место" всех представителей шоу-бизнеса.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие с Михаилом Ефремовым произошло 8 июня в Москве. В тот день артист был нетрезв. Актер вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. В результате этого погиб второй участник аварии – водитель Сергей Захаров. Сейчас Михаила Олеговича поместили до 9 июня под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Кстати, ранее адвокат знаменитости сообщил, что Ефремов готов до конца жизни обеспечить детей погибшего.
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