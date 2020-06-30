В ДТП с Ефремовым нашелся новый потерпевший

В ДТП с Ефремовым нашелся новый потерпевший
Михаил Ефремов. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Теперь на компенсацию рассчитывают четыре человека

В результате страшной аварии с Михаилом Ефремовым умер водитель второго автомобиля Сергей Захаров. После случившегося было возбуждено уголовное дело, потерпевшими считались жена погибшего, его брат и старший сын. Однако теперь на материальную компенсацию рассчитывает четвертый пострадавший.

Молодой человек по имени Валерий является младшим сыном погибшего и его возлюбленной Ирины, с которой он жил последние 20 лет. Сожительнице Захарова претендовать на деньги не позволили, а вот их общий сын смог получить статус потерпевшего, дополняет телеграм-канал Mash.

Какую именно сумму придется делить потерпевшим, пока не известно. Адвокат Михаила Ефремова рассказывал, что представители актера хотели сами передать семье Захарова большую сумму, однако те отказались и потребовали более 100 млн рублей.

Юрист Эльман Пашаев назвал такие деньги космическими. Он уверен, что суд предложит родственникам гораздо меньше – не более 1 млн рублей.

При этом продолжается противостояние адвокатов сторон. Защитник Ефремова утверждает, что родные умершего хотели договориться с ним. А их юрист Александр Добровинский, наоборот, говорит, что семья не готова к переговорам.

Ранее "Утро.ру" писало о трагических событиях, которые произошли с Михаилом Ефремовым до аварии в центре Москвы. 

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Дарья ПЕТРОВА

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