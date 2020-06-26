Адвокат артиста назвал реальную сумму, которую могут получить потерпевшие

После ДТП с участием Михаила Ефремова не раз поднимался вопрос о денежной компенсации семье погибшего Сергея Захарова. Юрист знаменитости заявил, что родственники требуют огромную сумму – более 100 млн рублей.

По словам Эльмана Пашаева, который общался с родными жертвы, они хотят гораздо больше, чем могут получить по закону. Адвокат рассказал, что предложил семье деньги, однако близкие погибшего посчитали, что через суд добьются большего, в чем юрист сомневается.

Защитник Ефремова предположил, что в рамках уголовного дела семья Захарова получит не более 1 млн. руб., тогда как представители артиста предлагают сумму гораздо больше.

Пашаев считает, что родные погибшего пытаются нажиться на его смерти, требуя от 100 до 150 млн руб., рассказал он в разговоре с представителями телеканала "360".

Напомним, в начале июня 2020 г. Михаил Ефремов попал в ДТП. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, водитель которой позже скончался. После выяснилось, что в крови актера были обнаружены следы алкоголя и наркотиков. Сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о трудностях, которые в последнее время переживал Михаил Ефремов.