Друг упомянул о сложностях артиста

Иван Охлобыстин вспомнил, что в последний раз видел Михаила Ефремова за неделю до жуткого ДТП, когда передавал ему пьесу. Произведение, как утверждает актер, получилось мистическим. Некоторые события из пьесы воплотились в жизнь. А герой, которого должен был играть Ефремов, в конце погибает.

Сейчас Охлобыстин поддерживает связь с приятелем через его жену. Он беспокоится за психологическое здоровье артиста и добавляет, что тот тяжело переживал смерть Галины Волчек и своей матери.

Иван Охлобыстин дружит с актером уже много лет, однако никогда не выпивал с ним. По словам звезды сериала "Интерны", самые близкие люди с Ефремовым не выпивали, но у него были и другие приятели.

Охлобыстин уверяет, что в театре у актера были друзья, которых никто не знает, с ними он и проводил время.

"А вот что касается театра, тех людей, которых мы не знаем, новообретенных знакомых, – они его потчевали",

– добавил артист.

Актер надеется, что у Михаила Ефремова еще будет шанс вернуться на сцену, а искупить свою вину он сможет, например, обеспечивая семью погибшего, сказал он в разговоре со StarHit.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что адвокат Ефремова заявил о его болезни.