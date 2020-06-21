Артист предпочитал восстанавливаться на море

Смертоносное ДТП с участием Михаила Ефремова случилось 8 июня, однако шумиха вокруг него не утихает до сих пор. Представители семьи погибшего и знакомые самого актера часто бывают на ток-шоу и общаются с журналистами. Большинство утверждает, что артист часто бывал в запоях. Как выяснилось, в перерывах между загулами ездил к морю, чтобы поправить здоровье.

У Михаила Ефремова с детства проблемы со здоровьем. У него развилась астма, именно поэтому мама, по совету врача, часто возила будущего артиста к морю. Позже он стал наведываться в Юрмалу вместе с супругой Софьей Кругликовой и детьми. Сначала на гонорары удавалось только снимать дом, пишет "Комсомольская правда".

С течением времени артисту удалось накопить на покупку жилья на излюбленном побережье. Заработать Ефремову помог его моноспектакль. Участок, приобретенный артистом, находится на улице Дарзу в Юрмале. На приличной по размеру территории стоят два дома.

Стоит отметить, что улица, где артисты купили недвижимость, не является самой престижной в городе. Большинство состоятельных людей живет на соседней, а рядом с актером раскупили недвижимость дома жители. Именно поэтому, по словам сына Михаила Ефремова, здесь "всегда спокойно, тихо".

Соседи актерской семьи оказались шокированы новостями из столицы. Они заверили журналистов, что на отдыхе Ефремов никогда не злоупотреблял алкоголем, приезжал за спокойствием и очищением. Соседям было не на что жаловаться – звездный гость Юрмалы вел себя очень тихо.

"Рассказывал, что смесь морского и хвойного ему нужна из-за астмы, мол, ему тут дышится легче", – поделились местные жители.

По словам друзей актера, сначала он хотел приобрести совсем небольшой дом, однако потом прислушался к советам ближайшего окружения и решил выложить за участок и недвижимость круглую сумму, получив к тому же вид на жительство. Стоит отметить, что во время отдыха в Юрмале Михаил жил в одном доме, а супруга с детьми – в другом. Время они коротали, приглашая в гости друзей и устраивая посиделки на природе. Кроме того, к актерской семье периодически приезжала мать Софьи Кругликовой из Америки.

Пока артиста и его близких нет дома, за коттеджами приглядывают люди, находящиеся у Ефремова на небольшом окладе. Они поддерживают порядок в зданиях и на участке.

После смертельного ДТП на артиста обрушилась волна критики. Так, в Крыму припомнили актеру высказывания про Крымский мост и назвали мерзавцем.