Ефремова заменят на другого актера в сериале

Ефремова заменят на другого актера в сериале
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ранее съемки в "Вампирах средней полосы" были приостановлены

После серьезного ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов, его хотят вырезать из сериала. Речь идет о "Вампирах средней полосы", где артисту ранее дали главную роль – кровопийцы Святослава Вернидубовича. Информацию об этом в СМИ передал коллега Ефремова по цеху Дмитрий Лысенков.

Как пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на интервью "Телепрограммы", по словам артиста, продюсеры "Вампиров средней полосы" хотят чуть позже доснять фильм, а исполняющего главную роль актера заменить. Возможно, вместо Ефремова в сериале появится Юрий Стоянов. Актер ранее снялся в пилотном эпизоде.

Позже актер Дмитрий Лысенков уточнил изданию "Газете.ру", что конкретно он имел в виду. Артист заверил, что съемки сериала были приостановлены из-за пандемии, а не из-за ДТП Ефремова. Официальной информации о том, что Михаила Олеговича могут вырезать и заменить другим актером, якобы нет. Также Лысенков заключил, что вся дальнейшая судьба Ефремова в этом сериале будет зависеть от решения суда, а не продюсеров.

Стоит отметить, что еще два фильма – "Конек-горбунок" и "Вратарь галактики" – все же выйдут в прокат. В этих кинокартинах также снялся Михаил Ефремов. Это решение озвучила пиар-директор кинокомпании СТВ Наталия Москальонова, упоминает телеканал "360".

Напомним, актер Михаил Ефремов попал в аварию 8 июня в Москве. На Смоленской площади он врезался в отечественное авто. Позже экспертиза установила, что артист был в наркотическом и алкогольном опьянении, когда сел за руль. В результате ДТП погиб водитель грузовика Сергей Захаров. За содеянное Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится под домашним арестом до 9 августа. 

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Странное обращение к Путину и смертельное ДТП: самые громкие скандалы вокруг Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Михаил Ефремов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: vlad_zhen/Instagram/www.globallookpress.com
Юлия ЕВГРАФОВА

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