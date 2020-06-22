Дело замяли благодаря отцу актера театра "Современник"

Жена актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова рассказала, что во время работы во МХАТе Михаил Ефремов покалечил человека. Однако правоохранители закрыли дело из-за вмешательства в ситуацию отца актера – Олега Ефремова.

По словам Бронзовой, от рук Ефремова-младшего пострадал тогда не актер, а другой сотрудник театра. Мужчина написал заявление, но после забрал его, и таким образом Ефремову-младшему удалось избежать наказания.

На вопрос журналистов программы "Ты не поверишь!", сильно ли он покалечил того человека, Бронзова ответила увердительно. При этом она добавила, что отец сам выгнал сына из МХАТа. Жена Щербакова утверждает, что Михаил Ефремов болен хроническим алкоголизмом. В театре его даже "зашивали", но через некоторое время он опять возвращался к спиртному. А после подсел и на запрещенные вещества.

По мнению Бронзовой, на наркотики Ефремова могла подсадить его четвертая жена – Ксения Качалина. Супруга Щербакова называет ее наркоманкой, а также утверждает, что Олег Ефремов знал об этом, но не верил в пагубное пристрастие сына.

Качалина, в свою очередь, признает, что была зависимой. Она посетовала на то, что в те времена у нее очень болела голова. Но легальные обезболивающие не помогали, поэтому "приходилось брать нелегальные". При этом она утверждает, что не предлагала наркотики Ефремову, "потому что он астматик".

Ранее сообщалось, что шокированные соседи Михаила Ефремова рассказали о его отдыхе в Юрмале после запоев. Он ездил туда, чтобы поправить здоровье в перерывах между загулами.