Ширвиндт обвинил друзей Ефремова в произошедшей с актером трагедии

Ширвиндт обвинил друзей Ефремова в произошедшей с актером трагедии
Михаил Ефремов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Художественный руководитель Театра сатиры высказал свое мнение после страшной аварии

Александр Ширвиндт считает, что в трагедии, произошедшей с Михаилом Ефремовым, виноваты его близкие, которые не пришли к нему на помощь, когда у него появились сложности.

Режиссер рассказал, что друзья и коллеги только стыдили артиста, а не хотели помочь ему победить его "дикий" темперамент, доставшийся по наследству, и "недуг".  Авария, которую устроил артист театра и кино, Ширвиндт назвал трагедией, дополняет РИА "Новости".

Напомним, в ночь с 8 на 9 июня автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу в центре столицы и врезался в другую машину, водитель которой скончался. Позже выяснилось, что в крови знаменитости нашли следы алкоголя и запрещенных веществ. Сейчас актер находится под домашним арестом, напоминает "Свободная пресса".

ДТП вызвало бурную реакцию общественности. В центре внимания оказалась семья погибшего Сергея Захарова, интересы которой представляет известный адвокат Александр Добровинский. Сейчас представители сторон пытаются договориться о возможной материальной компенсации.

Вокруг самого Михаила Ефремова также ходит много слухов. Часть из них связаны с подругой артиста, которую назвали его любовницей. Якобы актриса Дарья Белоусова (именно ее заметили на месте преступления) близко общалась с Ефремовым, а он бывал в ее квартире.

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Дарья ПЕТРОВА

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