Курс рубля
- Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
- Курс рубля резко снизился на праздники
Александр Ширвиндт считает, что в трагедии, произошедшей с Михаилом Ефремовым, виноваты его близкие, которые не пришли к нему на помощь, когда у него появились сложности.
Режиссер рассказал, что друзья и коллеги только стыдили артиста, а не хотели помочь ему победить его "дикий" темперамент, доставшийся по наследству, и "недуг". Авария, которую устроил артист театра и кино, Ширвиндт назвал трагедией, дополняет РИА "Новости".
Напомним, в ночь с 8 на 9 июня автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу в центре столицы и врезался в другую машину, водитель которой скончался. Позже выяснилось, что в крови знаменитости нашли следы алкоголя и запрещенных веществ. Сейчас актер находится под домашним арестом, напоминает "Свободная пресса".
ДТП вызвало бурную реакцию общественности. В центре внимания оказалась семья погибшего Сергея Захарова, интересы которой представляет известный адвокат Александр Добровинский. Сейчас представители сторон пытаются договориться о возможной материальной компенсации.
Вокруг самого Михаила Ефремова также ходит много слухов. Часть из них связаны с подругой артиста, которую назвали его любовницей. Якобы актриса Дарья Белоусова (именно ее заметили на месте преступления) близко общалась с Ефремовым, а он бывал в ее квартире.
Какие работы следует провести на даче, расскажет "Утро.ру"
Свежие приколы от "Утро.ру" развеселят в начале рабочей недели