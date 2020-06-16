Вокруг личной жизни артиста после ДТП появляется много слухов

Михаил Ефремов после четырех предыдущих браков, казалось, нашел свое счастье с пятой супругой – Софьей Кругликовой, которая родила ему троих детей. Однако после страшной аварии появилась информация, что артист тесно общается с молодой коллегой по театру.

Сначала ходили слухи, что она была с ним в машине во время ДТП, но после эту информацию опровергли, однако имя актрисы остается на слуху. Подругой Михаила Ефремова называют 36-летнюю Дарью Белоусову.

Именно ее журналисты заметили еще на месте аварии, а после она открыла дверь квартиры, где часто бывал актер, указывают журналисты. Охранник дома, где живет Белоусова, подтвердил журналистам, что неоднократно видео звезд вместе.

На официальной странице в "Инстаграм" указано, что после окончания театрального вуза в 2004 г. рыжеволосая девушка попала в "Современник", где уже играл Ефремов.

Видеть Белоусову зрители могли не только на театральной сцене. Она сыграла в фильме Андрея Кончаловского "Глянец" и в популярном сериале "Сладкая жизнь".

Сам Михаил Ефремов о романе с коллегой никогда не высказывался, как и сама Дарья Белоусова, хотя в соцсетях появлялись их совместные фото, а девушка тепло отзывалась об актере:

"Миша!!!! С ним можно в разведку!!! Самый смелый и красивый человек".

Сейчас Дарья Белоусова хранит молчание о сложившейся ситуации и никак не комментирует информацию репортерам, дополняет НТВ.

Ранее "Утро.ру" писало о личной жизни Михаила Ефремова.