Очевидцы станут участниками авторской программы телеведущего

Популярный журналист Андрей Малахов обнаружил новых свидетелей смертоносной аварии, которая случилась вечером 8 июня. Виновником трагедии, в которой погиб человек, стал известный актер Михаил Ефремов.

Создатели передачи обещают, что зрители смогут узнать новые подробности произошедшего, потому что свидетели, наконец, решили прервать молчание.

На программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" появится и вдова погибшего Сергея Захарова. Эфир начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что на семью погибшего в аварии Сергея Захарова набросилась с критикой Мария Шукшина. Она заявила, что родственники покойного наживаются на горе. По мнению артистки, они слишком быстро отправились на ток-шоу.