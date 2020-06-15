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Малахов нашел новых свидетелей смертоносной аварии с Ефремовым

Малахов нашел новых свидетелей смертоносной аварии с Ефремовым
Михаил Ефремов. Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Очевидцы станут участниками авторской программы телеведущего

Популярный журналист Андрей Малахов обнаружил новых свидетелей смертоносной аварии, которая случилась вечером 8 июня. Виновником трагедии, в которой погиб человек, стал известный актер Михаил Ефремов. 

Создатели передачи обещают, что зрители смогут узнать новые подробности произошедшего, потому что свидетели, наконец, решили прервать молчание.

На программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" появится и вдова погибшего Сергея Захарова. Эфир начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что на семью погибшего в аварии Сергея Захарова набросилась с критикой Мария Шукшина. Она заявила, что родственники покойного наживаются на горе. По мнению артистки, они слишком быстро отправились на ток-шоу. 

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Полина ЛЕДОВСКИХ

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