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Продают страдания: Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым водителя

Продают страдания: Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Мария Шукшина. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеПять жен и слухи о таинственной любовнице: как сложилась личная жизнь Ефремова
Актриса считает, что родственники зря так быстро пошли на шоу Малахова и Борисова

Мария Шукшина в "Инстаграм" сделала репост видеообращения Михаила Ефремова к родственникам погибшего в ДТП водителя. Актриса посчитала, что семья Захаровых продает свои страдания на ток-шоу, и призвала их не делать этого и простить виновника.

Заслуженная артистка России написала, что в своем видеоролике Ефремов раскаивался искренне, а родственники погибшего отвергли его добрые намерения. Также Шукшина добавила, что не понимает, как можно "заключать контракты с Малаховым-Борисовым, когда тело умершего еще не успело остыть". Она добавила, что эта ситуация вскрыла "нарыв всего общества".

"По умолчанию, национальной идеей становится лозунг "Хлеба и зрелищ", – заключила артистка.

К тому же, она подчеркнула, что знает Ефремова очень давно, и тот за содеянное себя уже наказал. "Как человек с совестью, он будет бичевать себя до конца дней", – написала Шукшина.

В конце своего длинного поста Мария призвала родственников Сергея Захарова остановиться и больше не ходить по ток-шоу. Она также попросила их принять раскаяние Ефремова и его деньги в помощь маме и внучке, которым Сергей постоянно помогал.

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"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Юлия ЕВГРАФОВА

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