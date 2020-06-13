Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Предал я всех": Ефремов записал душераздирающее видео

"Предал я всех": Ефремов записал душераздирающее видео
Михаил Ефремов. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/www.globallookpress.com
Актер театра "Современник" признался, что не знает, как дальше жить

Михаил Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Актер записал видеообращение к семье погибшего водителя. В начале ролика артист признается, что не знает, что сказать и как извиняться перед родными Сергея Захарова. 

Ефремов все же попросил прощения, хотя считает, что его не простят. Он пообещал помочь близким Захарова, если они когда-нибудь примут его помощь. Актер надеется, что родственники погибшего осознают, что он не пытается откупиться, а хочет искупить свою вину. 

Ефремов добавил, что ему нет прощения со стороны его семьи и тех людей, которые ему верили. Актер признал, что нельзя нетрезвым водить машину, когда потом умирает хороший человек.

Он добавил, что многие люди полагают, будто его, как публичную личность, попытаются спасти от наказания. Как поведал актер, он не планирует "отмазываться", используя свои связи. Ефремов подчеркнул, что избежать наказания не получится, ведь люди все видели. Он, придя в себя, тоже все увидел. 

"Нет уже больше никакого Ефремова, предал я всех, простите, пожалуйста, больше сказать нечего",

– завершил свою речь Ефремов. 

Видео появилось на ютуб-канале "Гражданин поэт". При этом в Сети сразу предположили, что Ефремов нарушил правила домашнего ареста, по которому ему нельзя пользоваться телефоном и интернетом. 

Однако адвокат Сталина Гуревич считает, что Михаилу Ефремову ничего не грозит – ему можно записывать видео. Главное, как отметила она в разговоре с РИА "Новости", доказать, что ролик выложили в Сеть родственники или адвокаты. 

Ефремов, будучи нетрезвым, попал в аварию 8 июня. Его машина выскочила на встречную полосу и врезалась в грузовик, водитель которой умер в больнице. Суд отправил актера, в крови которого нашли следы запрещенных веществ, под домашний арест до 9 августа. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. 

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Иван Волков
Ответить
Жалко мужика.......Но свое он выбрал сам!!!!!!!!Таких как он много...Панин,Галкин,Башаров,Марьянов,Волочкова,Борисова,Началова, пьянь и наркоши....
1
новости партнеров
По теме

Народные приметы на 13 июня: что нельзя делать в день Еремея Распрягальника

Наши предки давали отдых лошадям

Лукашенко нашел замену нефти и газу

В Минск хотят сократить закупки углеводородов за рубежом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей