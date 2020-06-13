Актер театра "Современник" признался, что не знает, как дальше жить

Михаил Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Актер записал видеообращение к семье погибшего водителя. В начале ролика артист признается, что не знает, что сказать и как извиняться перед родными Сергея Захарова.

Ефремов все же попросил прощения, хотя считает, что его не простят. Он пообещал помочь близким Захарова, если они когда-нибудь примут его помощь. Актер надеется, что родственники погибшего осознают, что он не пытается откупиться, а хочет искупить свою вину.

Ефремов добавил, что ему нет прощения со стороны его семьи и тех людей, которые ему верили. Актер признал, что нельзя нетрезвым водить машину, когда потом умирает хороший человек.

Он добавил, что многие люди полагают, будто его, как публичную личность, попытаются спасти от наказания. Как поведал актер, он не планирует "отмазываться", используя свои связи. Ефремов подчеркнул, что избежать наказания не получится, ведь люди все видели. Он, придя в себя, тоже все увидел.

"Нет уже больше никакого Ефремова, предал я всех, простите, пожалуйста, больше сказать нечего",

– завершил свою речь Ефремов.

Видео появилось на ютуб-канале "Гражданин поэт". При этом в Сети сразу предположили, что Ефремов нарушил правила домашнего ареста, по которому ему нельзя пользоваться телефоном и интернетом.

Однако адвокат Сталина Гуревич считает, что Михаилу Ефремову ничего не грозит – ему можно записывать видео. Главное, как отметила она в разговоре с РИА "Новости", доказать, что ролик выложили в Сеть родственники или адвокаты.

Ефремов, будучи нетрезвым, попал в аварию 8 июня. Его машина выскочила на встречную полосу и врезалась в грузовик, водитель которой умер в больнице. Суд отправил актера, в крови которого нашли следы запрещенных веществ, под домашний арест до 9 августа. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.