Эксперт по лжи рассказал, был ли актер "Современника" искренним, когда записывал ролик

Недавно в сети появился ролик, на котором актер Михаил Ефремов просит прощение у родственников погибшего водителя. О том, насколько он был искренним на этом видео, рассказал специалист по лжи Илья Анищенко. Профайлер отметил, что артист, скорее всего, долго репетировал речь, но все же кое-где прокололся.

Эксперт заметил, что жесты Ефремова на видео говорят о том, что он читает текст по листу, либо заранее хорошо отрепетировал свою речь. Также Анищенко добавил, что присутствует в видео и монтаж, что можно заметить, внимательно присмотревшись. Фраза актера про то, что "отмазываться" он не собирается, также не соответствует действительности.

"Из этого следует, что его уже хотят отмазать, кто-то со стороны предлагает свои услуги. Сам актер не отрицает, что за него впишутся, вернее уже процесс запущен. Но сейчас он не то, что не хочет, а не видит в этом смысла, потому что "все все видели", – пояснил Илья Анищенко корреспондентам "Московского комсомольца".

Также специалист заметил, что когда актер говорил про свою маму, он был очень убедителен. А односторонняя улыбка в конце видео свидетельствует о том, что Ефремов испытывает презрение к себе.

В целом Анищенко заключил, что точно определить искренность говорящего сложно, ведь он профессиональный актер и знает, как сыграть любую эмоцию.

К слову, после этого видеообращения родственники погибшего водителя ответили Ефремову публично. Адвокат семьи рассказал РБК, что родные погибшего Захарова извинений актера не приняли и считают их запоздалыми.