Девушка поведала, как пришла к небинарности

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария призналась, что начала задумываться о своем гендере, когда поняла, что не вписывается в дихотомию "мужское-женское". Девушка читала различные произведения литературы и понимала, что не принадлежит ни к одному из полов.

Анна Мария поведала, что люди с детства сталкиваются с гендерными стереотипами. Уже в младенчестве человеку, по ее словам, навязывают цвет комнаты.

"Испортишь одежду – будут ругать. "Ты же девочка. Сиди ровно!"

– поделилась дочь актера в своей колонке, опубликованной на сайте Wonderzine. При этом писала девушка от мужского лица.

Она добавила, что ограничения, обычные для девочек, а также бытовые моменты, например, тот факт, что девушкам приходится избавляться от волос на теле, а "лифчик режет плечи", давят на человека. Девушка подчеркнула, что она была недовольна этим, а затем, осознав это, она решила, что девочкой не является. Но, когда она приняла себя, как мальчика, то и тогда Анна Мария столкнулась с клише. Отвечая на вопрос о своей ориентации, дочь Ефремова привела цитату из поэмы Дэнис Фрохмэн "Дорогие натуралы", в которой автор писала, что ей надоело убеждать окружающих, что ее любовь искренняя.

По ее словам, несколько раз ее пытались побить в Москве из-за своих убеждений. При этом Анна Мария рассказала, что отец спокойно отнесся к ее признаниям и даже шутил на эту тему.

Ранее стало известно, что дочь Ефремова планирует сыграть свадьбу со своей подругой.

В своей колонке Анна Мария, отвернувшаяся от отца, также извинилась перед родственниками погибшего в ДТП с Ефремовым водителя. Актер "Современника" также принес свои извинения в видеообращении.