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Леонтьев назвал "уродами" нападающих на Ефремова россиян

Леонтьев назвал "уродами" нападающих на Ефремова россиян
Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий Первого канала вступился за актера "Современника"

Михаил Леонтьев выразил свое мнение о шумихе вокруг аварии с участием Михаила Ефремова, в которой погиб второй водитель. Телеведущий считает, что разразилась вакханалия в обществе, которому нужна сакральная жертва. Людям, по его мнению, плевать на участников ДТП, им нужно лишь отметиться.

По его словам, он не видит никакой этики и культуры переживания горя. Леонтьев отметил, что называть Ефремова убийцей странно, ведь тот не соображал, что делал, хотя и садиться за руль пьяным, сказал он, нельзя. Телеведущий подчеркнул, что никого не оправдывает, но не понимает, что происходит с людьми, которым плевать на актера и на погибшего курьера. 

Леонтьев призвал россиян не творить больше "картину массового мародерства", так как в этой ситуации не было злого умысла. 

"Прекратите, помолчите хотя бы. Горе это. А если Владимир Семенович Высоцкий такое сделал? А мог бы на своем Mercedes единственном в Москве. Мог. Давайте, мы Высоцкого сотрем? Вы что делаете? Уроды", – заявил Леонтьев на радио "Вести FM", запись речи которого опубликована на ютуб-канале "2024: СТРИМ".

По его мнению, что все, что выходит за рамки процедуры расследования этого дела, позор. 

Пьяный Михаил Ефремов, в крови которого нашли наркотики, попал в ДТП 8 июня в центре Москвы. В результате аварии погиб второй водитель. Актера отправили под домашний арест. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы. Артист попросил прощения у семьи погибшего, отметив, что не пытается "отмазаться" от наказания. 

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Полина ИВАНОВА

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