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"Адский удел": дочь Ефремова хочет сдать глубоко больную мать в дурдом

"Адский удел": дочь Ефремова хочет сдать глубоко больную мать в дурдом
Фото: vlad_zhen/Instagram/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
После ДТП о женщине некому будет заботится

Актер Иван Охлобыстин призывает не трогать бывшую жену Ефремова Ксению Качалину из-за скандала с аварией. Он утверждает, что судьбу женщины и без того завидной не назовешь.

Артист считает, что в случае, если Михаила Ефремова посадят в тюрьму, Ксения останется без средств к существованию. На дочь Анну-Марию ей надеяться не приходится, поскольку та планирует "сдать в сумасшедший дом" свою мать.

"Неужели этот адский удел не рождает у вас в сердце хоть малую толику милосердия?! Оставьте ее в покое!", – пишет Охлобыстин на своей странице в социальных сетях. 

Дочь Ефремова заявляла в интервью, что не испытывает к родителям нежных чувств из-за их пристрастий к алкоголю. Также девушка рассказывала, что не считает себя ни женщиной, ни мужчиной, а в будущем планирует связать свою жизнь с женщиной.  

После аварии она не стала поддерживать своего отца, заявив о его виновности. Однако любые обсуждения подробностей ДТП вызывают у Анны-Марии ярость. Например, после выпуска передачи на федеральном канале, посвященной трагическому инциденту, дочь Ефремова матом покрыла Андрея Малахова. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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