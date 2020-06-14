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Видео с Ефремовым посчитали насмешкой

Видео с Ефремовым посчитали насмешкой
Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.comGlobal Look Press/Global Look Press/
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Актер исполнил песню с пророческими строками

Звезда Дома-2 Рустам Солнцев опубликовал на своей странице ролик, где запечатлен Михаил Ефремов, исполняющий песню в караоке. Видео записано задолго до аварии, произошедшей накануне по вине артиста. 

"Дядя Миша всё предвидел", – пишет Солнцев на своей странице в соцсетях. 

Однако ролик был неоднозначно принят публикой. Дело в том, что отрывке песни, в исполнении Ефремова, звучат строки "А я сяду на 10 лет". Некоторые посчитали, что так артист напророчил себе тюремный срок. Сейчас за вождение в нетрезвом виде и аварию, которая привела к смерти человека, Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. 

"В недобрую минуту пропел",  "Допелся и допился", "Не смешно, а реально жалко", – пишут люди в комментариях. 

Другие приняли подобное видео с Ефремовым за злую шутку. Они отметили, что смеяться над артистом в тяжелой ситуации не стоит. 

Ранее Михаил Ефремов записал обращение, в котором извинялся за аварию. Его речь оценил эксперт по лжи, отметив, что актер не везде был честным. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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