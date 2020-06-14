Телеведущего обвинили во вранье и пиаре на чужой личной жизни

Андрей Малахов в очередной раз подвергся критике со стороны российских звезд. Ведущего "Прямого эфира" обругали матом после скандальной аварии с Михаилом Ефремовым. Пост появился в соцсетях Максима Виторгана.

Знаменитый актер опубликовал в Инстаграм-историях стихотворение, которое написал Вадим Жук 10 июня, на следующий день после эфира телеведущего с семьей погибшего в ДТП водителя. В произведении Малахова называют "неотложной сволочью" и "боевой гиеной" телевидения, который появился "среди *** (мерзавцев – Прим. ред.) крупных размахов".

Автор стихотворения намекает: тележурналист готов на ложь ради сенсаций, чтобы "утолить тягу" зрителя к чужой личной жизни. Так, пишет Жук, те, кто посмотрит скандальные эфиры Малахова, будут спать спокойно, ведь все эти ужасы случились не с ними.

В аварии, в которую попал Михаил Ефремов в ночь с 8 на 9 июня, погиб человек. На следующий день в "Прямом эфире" Андрей Малахов обсудил случившееся вместе с семьей водителя.

В передаче также появилось видеообращение Ксении Качалиной, бывшей жены артиста. Актриса, по слухам, страдает от проблем с алкоголем.

Этот поступок журналистов возмутил дочь Ефремова Анну-Марию. Девушка обматерила Малахова, который, считает она, косвенно обвинил ее случившемся.