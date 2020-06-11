Качалина считает, что актера нельзя сажать за решетку

Михаила Ефремова можно простить из-за его гениальности, даже несмотря на жуткую аварию, в которой погиб человек. Об этом заявила бывшая жена артиста Ксения Качалина.

Киноактриса призналась, что потеряла сознание, когда увидела страшные кадры с места ДТП. Также экс-супруга добавила, что ей очень жаль семью погибшего, однако Ефремов имеет право на ошибку, и его "ни в коем случае нельзя сажать".

"Это гений", – заявила Качалина, отметив, что ее экс-супруг был не только хорошим актером, но и отцом. По словам бывшей жены, "ему можно все", так как актер – абсолютно свободный человек. В конце интервью для программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым она призналась в любви актеру.

Ксения Качалина стала четвертой женой заслуженного артиста. У них родилась дочь Анна-Мария. Недавно она призналась, что у матери проблемы с алкоголем. По словам девушки, российская актриса, скорее всего, страдает от тяжелой зависимости, пишет "Московский комсомолец".

Со словами Качалиной, которая оправдывает бывшего мужа, не согласны родственники погибшего водителя. По их мнению, Ефремов должен понести ответственность за случившееся, передает сайт "Комсомольская правда". Племянник жертвы подчеркнул, что никакие деньги не должны уберечь артиста от наказания.

Напомним, что авария с участием Ефремова произошла поздним вечером 8 июня. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы, ведется расследование. Ранее стало известно, что пропали улики по делу звезды.

Три года назад сообщалось, что бывшая жена Михаила Ефремова – некогда популярная актриса Ксения Качалина – пьет и стала нищей.