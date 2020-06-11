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Пропали улики по делу Ефремова

Пропали улики по делу Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Важные видео с камер оказались удалены

Из московского бара, в который заходил Михаил Ефремов перед страшной аварией, пропали записи с камер видеонаблюдения. Об этом сообщили СМИ.

В среду, 10 июня, в баре Ulysses работали следователи – они хотели изъять видеозаписи. Однако выяснилось, что видео были удалены за день до этого, копий же у сотрудников заведения не оказалось, сообщает РЕН ТВ.

Владелец Ulysses на телефонные звонки журналистов не отвечает.

Доказательства того, что известный актер посещал это заведение перед ДТП, предоставили городские службы. В понедельник, 8 июня, он дважды парковал свою машину рядом с баром.

Также известно, что во время карантина в Москве Ефремов не раз там выпивал. Причем бар, по данным журналистов, находится рядом с домом артиста. Несмотря на это, он все равно заезжал туда на машине.

Авария, в которую попал Михаил Ефремов, произошла в ночь на 9 июня. Погиб один человек. Актера отправили под домашний арест, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В ходе расследования также возбудили дело о сбыте наркотиков, передает РИА ФАН. По данным правоохранительных органов, артист принял запрещенные вещества за некоторое время до трагедии.

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Карина СИРАЗОВА

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