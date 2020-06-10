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Прокуратура: Ефремов принял наркотики перед роковой поездкой

Прокуратура: Ефремов принял наркотики перед роковой поездкой
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер сел за руль под алкоголем и запрещенными веществами

Последние новости о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым сообщили в прокуратуре. Как выяснилось, за руль актер сел под алкоголем и наркотиками.

"Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек",

цитирует РИА Новости пресс-службу столичной прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что в крови Ефремова после аварии нашли следы наркотиков. Однако тогда эксперты заявили, что артист принимал запрещенные вещества за некоторое время до трагедии и это вряд ли повлияло на его состояние в день ДТП.

Накануне, 9 июня, Ефремова отправили под домашний арест на два месяца. Тем временем случившееся обрастает разнообразными слухами. Так, сегодня журналисты выдвинули версию, что Ефремов пытался покончить с собой.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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