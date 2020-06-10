Актер сел за руль под алкоголем и запрещенными веществами

Последние новости о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым сообщили в прокуратуре. Как выяснилось, за руль актер сел под алкоголем и наркотиками.

"Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек",

– цитирует РИА Новости пресс-службу столичной прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что в крови Ефремова после аварии нашли следы наркотиков. Однако тогда эксперты заявили, что артист принимал запрещенные вещества за некоторое время до трагедии и это вряд ли повлияло на его состояние в день ДТП.

Накануне, 9 июня, Ефремова отправили под домашний арест на два месяца. Тем временем случившееся обрастает разнообразными слухами. Так, сегодня журналисты выдвинули версию, что Ефремов пытался покончить с собой.



