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Расследование смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым продолжается. Актеру грозит срок до 12 лет за пьяную аварию, в которой погиб человек. Следователи завели еще одно уголовное дело, но уже в отношении тех, кто продал наркотики артисту, сообщает МВД Москвы.
"В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами",
– говорится на официальном сайте.
Напомним, ранее прокуратура подтвердила, что Ефремов был за рулем не только пьяным, но еще и под запрещенными веществами. Ранее СМИ сообщали об обыске в квартире актера. Накануне суд отправил звезду под домашний арест на два месяца.
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