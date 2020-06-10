Речь идет о сбыте наркотиков

Расследование смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым продолжается. Актеру грозит срок до 12 лет за пьяную аварию, в которой погиб человек. Следователи завели еще одно уголовное дело, но уже в отношении тех, кто продал наркотики артисту, сообщает МВД Москвы.

"В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами",

– говорится на официальном сайте.



Напомним, ранее прокуратура подтвердила, что Ефремов был за рулем не только пьяным, но еще и под запрещенными веществами. Ранее СМИ сообщали об обыске в квартире актера. Накануне суд отправил звезду под домашний арест на два месяца.