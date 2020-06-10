На шее у артиста обнаружили красные следы

Во время заседания в суде журналисты заподозрили, что Ефремов мог попытаться наложить на себя руки. На его шее виднелись красные полосы.

Как сообщает телеграм-канал Mash, опубликовавший фото из зала суда, медики, подоспевшие вчера к дому актера, вызвали сотрудников психиатрической помощи. При этом, по утверждению источников, Ефремов ничего не помнит .

Следствие утверждает, что подобная травма могла быть получена во время аварии - это подтверждают и записи очевидцев, которые находились были запечатлели артиста сразу после инцидента. Видео оказалось в распоряжении LifeShot.

Накануне СМИ сообщали, что незадолго до аварии Ефремов поскандалил из-за отказа налить ему выпивки в баре.

Ранее Ефремов уже попадал в скандалы из-за своего нетрезвого состояния. Он посылал зрителей матом со сцены, а к Путину, по некоторым слухам, обратился со странной просьбой.