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Отказали в выпивке: Ефремов поскандалил незадолго до ДТП

Отказали в выпивке: Ефремов поскандалил незадолго до ДТП
Михаил Ефремов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеЖурналисты сообщили о попытке Ефремова покончить с собой
Артист рассорился с владельцем любимого паба

Вспылили новые подробности резонансного ДТП с участием известного актера Михаила Ефремова. Оказалось, за час до трагедии артист посещал "Улисс-паб" и закатил там истерику из-за того, что ему отказались налить выпить. Об этом сообщают СМИ.

Так, по данным издания "Комсомольская правда", в день автокатастрофы Ефремов дважды наведывался в заведение. При этом бар, как и другие развлекательные заведения в столице закрыты для гостей и работают только на доставку.

В первый раз Ефремов пытался заказать алкоголь, но ему объяснили, что заведение закрыто. Спустя какое-то время актер вернулся и начал устраивать разборки. В пабе был один из собственников, с которым у актера случился серьезный конфликт. В итоге Ефремова просто выставили за дверь.

При этом источник "Интерфакса" сообщает, что правоохранители уже начали проверку в "Улисс-пабе".

Напомним, вчера Михаила Ефремова отправили под домашний арест на два месяца. Артист устроил пьяное ДТП, в результате которого погиб человек.

Ольга ФЕДОРОВА

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