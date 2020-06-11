Телеведущий и врач уверен, что актера погубил его разгульный образ жизни

После громкого ДТП с участием актера Михаила Ефремова многие медиаперсоны разделились на два лагеря. Одни пытаются оправдать виновника страшной аварии, другие, наоборот, считают, что Ефремов не заслуживает сочувствия. Так, популярный врач Александр Мясников уверен, что к такому исходу актера привело его "затянувшееся пьянство".

Телеведущий и медик поделился своей позицией по поводу произошедшего. В программе "Прямой эфир" он уточнил, что каждый, кто садится за руль пьяным, автоматически становится преступником. А в ситуации, когда в ДТП погибает человек, переквалифицируется уже в убийцу.

Мясников также заключил, что Ефремов злоупотребляет алкоголем уже давно, и для актера, видимо, нормально садиться в таком состоянии за руль. Поэтому трагический исход мог случиться в любой момент, сочувствовать тут нечему, резюмировал доктор.

О странном поведении Михаила Ефремова поведал и продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. В своем "Инстаграм" он написал, что виделся с актером на "Кинотавре". В тот день Михаил, по его словам, в нетрезвом состоянии рассказывал собравшейся публике нецензурные шутки, чем "вызывал ужас у всех окружающих".

Напомним, страшная авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. "Джип" актера Михаила Ефремова, находившегося в алкогольном опьянении, выехал на встречку и врезался в фургон "Лада". В результате ДТП водитель отечественного авто скончался в больнице. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, актеру грозит до 12 лет тюрьмы.