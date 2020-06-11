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"Подмену" жены погибшего в ДТП с Ефремовым водителя прояснили

"Подмену" жены погибшего в ДТП с Ефремовым водителя прояснили
Дмитрий Борисов. Фото: пресс-служба Первого канала
Больше 20 лет курьер жил с другой женщиной

Дмитрий Борисов рассказал, почему в "Пусть говорят" участвовала "не настоящая" жена погибшего в аварии с Михаилом Ефремовым водителя. Телеведущий объяснил, что с законной супругой мужчина не жил уже много лет.

С той, которая появилась в эфире программы после трагедии, работавший в службе доставки водитель был вместе на протяжении 22 лет. До этого, пояснил Борисов, мужчина был дважды женат, но со своей второй супругой просто не развелся официально. "Не такая уж редкая ситуация", – добавил ведущий передачи.

Именно поэтому шоумен назвал все обвинения, которые стали поступать в адрес Первого канала после заявления сына погибшего, "лукавством". "Ненастоящая, мол, потому что без штампа в паспорте", – высказался ведущий о "подмене".

Тем не менее артист отметил в комментарии РИА "Новости", что 22 года, которые курьер провел с неофициальной женой, – целая жизнь, поэтому женщина являлась по-настоящему близким человеком для погибшего.

Трагедия произошла в ночь на 9 июня: машина Михаила Ефремова столкнулась с автомобилем работника службы доставки. После многочисленных травм мужчина скончался.

Во вторник, 9 июня, в эфире "Пусть говорят" появилась женщина, которую представили женой погибшего. Позже родственники водителя заявили, что она не имеет никакого отношения к нему, после чего в сети раскритиковали Первый канал за "подмену", передает издание "Вечерняя Москва"

Ранее стало известно о пропаже улик по делу Ефремова.

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Карина СИРАЗОВА

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