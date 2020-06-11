Актер театра "Современник" нарушил правила домашнего ареста

Михаил Ефремов неожиданно вошел в "Телеграм". Об этом стало известно СМИ. Примечательно, что после того, как суд отправил артиста на домашний арест в связи со смертельным ДТП, ему нельзя пользоваться телефоном и интернетом.

Об этом сообщил портал Life.

Как пишет телеграм-канал "Подъем", пользователям списка контактов Ефремова пришло соответствующее уведомление. Супруга актера не стала отвечать на вопрос издания.

Ефремов сейчас может общаться лишь с родственниками и адвокатами.

Актер попал в ДТП поздно вечером 8 июня. В результате аварии погиб водитель второй машины. Теперь Ефремову, который был в состоянии алкогольного опьянения, грозит до 12 лет тюрьмы. При этом в крови артиста нашли следы наркотиков. Суд отправил звезду под домашний арест до 9 августа.