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Ефремов объявился в соцсетях после ДТП

Ефремов объявился в соцсетях после ДТП
Михаил Ефремов. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер театра "Современник" нарушил правила домашнего ареста

Михаил Ефремов неожиданно вошел в "Телеграм". Об этом стало известно СМИ. Примечательно, что после того, как суд отправил артиста на домашний арест в связи со смертельным ДТП, ему нельзя пользоваться телефоном и интернетом.

Об этом сообщил портал Life.

Как пишет телеграм-канал "Подъем", пользователям списка контактов Ефремова пришло соответствующее уведомление. Супруга актера не стала отвечать на вопрос издания.

Ефремов сейчас может общаться лишь с родственниками и адвокатами. 

Актер попал в ДТП поздно вечером 8 июня. В результате аварии погиб водитель второй машины. Теперь Ефремову, который был в состоянии алкогольного опьянения, грозит до 12 лет тюрьмы. При этом в крови артиста нашли следы наркотиков. Суд отправил звезду под домашний арест до 9 августа. 

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Полина ИВАНОВА

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