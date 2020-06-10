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За Михаилом Ефремовым, который суд накануне отправил под домашний арест из-за смертельного ДТП, будут тщательно следить. Как рассказал руководитель пресс-службы управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков, в ближайшие месяцы заслуженный артист будет жить с электронным браслетом.
Актера лишили телефона, интернета и возможности выходить на улицу, передает агентство "Москва". Общаться Ефремову можно лишь с родственниками и адвокатами, все остальные контакты – под запретом.
Как напоминает издание URA.RU, под домашним арестом актер пробудет до 9 августа из-за аварии, произошедшей в понедельник.
В результате происшествия водитель второй машины умер, пишет "МИР24". В крови артиста, который был пьян, нашли следы наркотиков. Ходят слухи, что актер был не один в тот злополучный вечер, а с любовницей.
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