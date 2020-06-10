Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Наденут браслет и изолируют: озвучены условия домашнего ареста Ефремова

продолжениеНарколог выдал страшные подробности алкоголизма Ефремова
Актеру "Современника" запретили общаться с прессой

За Михаилом Ефремовым, который суд накануне отправил под домашний арест из-за смертельного ДТП, будут тщательно следить. Как рассказал руководитель пресс-службы управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков, в ближайшие месяцы заслуженный артист будет жить с электронным браслетом.

Актера лишили телефона, интернета и возможности выходить на улицу, передает агентство "Москва". Общаться Ефремову можно лишь с родственниками и адвокатами, все остальные контакты – под запретом. 

Как напоминает издание URA.RU, под домашним арестом актер пробудет до 9 августа из-за аварии, произошедшей в понедельник.  

В результате происшествия водитель второй машины умер, пишет "МИР24". В крови артиста, который был пьян, нашли следы наркотиков. Ходят слухи, что актер был не один в тот злополучный вечер, а с любовницей. 

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Независимый Лукашенко выбивает из России скидку на газ

Минск требует для Республики справедливой стоимости, как и для европейских покупателей

Взрыв хохота: свежие анекдоты на 10 июня

Актуальные приколы от "Утро.ру" помогут начать день бодро и весело

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1004 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей