Актеру "Современника" запретили общаться с прессой

За Михаилом Ефремовым, который суд накануне отправил под домашний арест из-за смертельного ДТП, будут тщательно следить. Как рассказал руководитель пресс-службы управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков, в ближайшие месяцы заслуженный артист будет жить с электронным браслетом.

Актера лишили телефона, интернета и возможности выходить на улицу, передает агентство "Москва". Общаться Ефремову можно лишь с родственниками и адвокатами, все остальные контакты – под запретом.

Как напоминает издание URA.RU, под домашним арестом актер пробудет до 9 августа из-за аварии, произошедшей в понедельник.

В результате происшествия водитель второй машины умер, пишет "МИР24". В крови артиста, который был пьян, нашли следы наркотиков. Ходят слухи, что актер был не один в тот злополучный вечер, а с любовницей.