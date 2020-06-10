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Нарколог выдал страшные подробности алкоголизма Ефремова

Нарколог выдал страшные подробности алкоголизма Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов
Семья актера не обратилась за помощью вовремя, считает специалист

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал состояние Михаила Ефремова, который спровоцировал аварию в центре Москвы. Специалист заявил, что встречал знаменитого актера только в состоянии алкогольного опьянения.

Брюн отметил, что виделся с заслуженным артистом несколько раз при различных обстоятельствах. Однако трезвым Ефремов не был ни в одном из случаев.

По словам нарколога, в пьянстве актера также виновата и его семья, которая вовремя не забила тревогу и не обратилась за помощью к специалистам. В эфире программы "Док-ток" психиатр напомнил, что сейчас существуют процедуры мотивирования людей к отказу от алкоголя.

Жена водителя, который скончался после ДТП, считает, что актер заслужил самого сурового наказания. Она заявила, что после трагедии никто из представителей Ефремова с ней не связывался. "Вечерняя Москва" передает, что на новость об обещании артиста помочь семье погибшего, она отреагировала с сарказмом: "А оживить не обещал?".

Напомним, что Михаил Ефремов попал в аварию поздно вечером 8 июня. Актер был в состоянии сильного алкогольного опьянения. После ДТП умер водитель автомобиля, с которым столкнулась машина артиста.

Знаменитость отправили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Семья погибшего считает, что виновник аварии должен ответить за случившееся по закону.

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Карина СИРАЗОВА

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