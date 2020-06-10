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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал состояние Михаила Ефремова, который спровоцировал аварию в центре Москвы. Специалист заявил, что встречал знаменитого актера только в состоянии алкогольного опьянения.
Брюн отметил, что виделся с заслуженным артистом несколько раз при различных обстоятельствах. Однако трезвым Ефремов не был ни в одном из случаев.
По словам нарколога, в пьянстве актера также виновата и его семья, которая вовремя не забила тревогу и не обратилась за помощью к специалистам. В эфире программы "Док-ток" психиатр напомнил, что сейчас существуют процедуры мотивирования людей к отказу от алкоголя.
Жена водителя, который скончался после ДТП, считает, что актер заслужил самого сурового наказания. Она заявила, что после трагедии никто из представителей Ефремова с ней не связывался. "Вечерняя Москва" передает, что на новость об обещании артиста помочь семье погибшего, она отреагировала с сарказмом: "А оживить не обещал?".
Напомним, что Михаил Ефремов попал в аварию поздно вечером 8 июня. Актер был в состоянии сильного алкогольного опьянения. После ДТП умер водитель автомобиля, с которым столкнулась машина артиста.
Знаменитость отправили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Семья погибшего считает, что виновник аварии должен ответить за случившееся по закону.
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