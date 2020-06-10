По словам журналиста, в джипе был еще один человек

В соцсетях появилась очередная версия страшного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. На своей странице в "Фейсбук" журналист Максим Новиковский заявил, что артист в момент аварии сидел на пассажирском сиденье, а виновник скрылся с места происшествия. Свою позицию он подробно аргументировал, чем вызвал издевки и смех у пользователей соцсети.

По версии Новиковского в тот вечер произошла подмена и доказательство тому – сработавшие подушки безопасности и признание вины Ефремовым. Журналист заверил, что машина у актера с тонировкой, поэтому было не видно, что пассажир и водитель поменялись местами. Да и сработавшие подушки безопасности свидетельствуют о наличии второго человека в салоне авто.

Также Новиковский добавил, что, когда Ефремов признал свою вину, он автоматически исключил сбор записей с видеокамер.

"Если обвиняемый вину признал на месте ДТП – значит, дело закрыто, и материал с камер наблюдения не требуется", – написал на своей странице в "Фейсбук" журнелист.

Его подписчикам эта теория показалась неубедительной. Они припомнили, в каком невменяемом состоянии был актер, и заверили, что пересесть Ефремов точно не мог. Да и сработавшие подушки безопасности составляли большую преграду.

"Макс, попробуй скройся в центре Москвы около МИДа, где каждый миллиметр утыкан камерами и в общем потоке машин, а машина находится у разделительной", – уточнил в комментариях один из несогласных Максим Рыбка.

Не обошлись пользователи соцсети и без подколов. Они предположили, что это был двойник Ефремова, которого напоили, а "машину и руль подбросили".

Напомним, авария произошла поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер Михаил Ефремов выехал на встречку и врезался в отечественное авто. Сам артист не пострадал, а водитель фургона "Лада" позже скончался в больнице.

Стоит отметить, что в крови актера обнаружили алкоголь и наркотики, в момент аварии он даже не мог внятно ответить на вопросы полиции. На Ефремова уже завели уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас актер находится под домашним арестом, где проведет ближайшие два месяца.