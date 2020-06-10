После слухов о любовнице, которая якобы находилась в машине актера, полицейские сделали важное заявление

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова продолжает обрастать новыми подробностями. Так, стало известно, что в машине, несмотря на многочисленные сообщения в СМИ о втором загадочном пассажире, артист театра "Современник" находился один.

Об этом сообщила пресс-служба МВД на официальном сайте. Таким образом, правоохранители опровергли слухи о том, что рядом с Ефремовым была любовница.

ДТП произошло 8 июня в центре Москвы, напоминает сайт "Комсомольская правда". В результате аварии второй водитель скончался от полученных травм. Актера отправили под домашний арест на два месяца. После появления первой информации о трагедии, возникли слухи о том, что в джипе Ефремов был не один. Сначала предполагалось, что в машине находился актер Иван Стебунов, но тот быстро опроверг эти домыслы.

Затем на шоу Андрея Малахова озвучили версию о том, что в тот злополучный вечер Михаил Ефремов провел с любовницей. Журналисты даже назвали имя предполагаемой возлюбленной артиста – Дарья Белоусова, коллега артиста по театру "Современник". То, что за рулем мог быть не актер, рассказал журналист Максим Новиковский.