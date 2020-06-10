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Ефремову предрекли тяжелую судьбу в тюрьме

Ефремову предрекли тяжелую судьбу в тюрьме
Михаил Ефремов. Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Ранее судимый артист рассказал, что ждет виновника ДТП за решеткой

Отсидевший в тюрьме актер рассказал, что ждет Михаила Ефремова за решеткой. Заслуженный артист России Владимир Долинский, который провел в заключении четыре года, поделился размышлениями о будущем виновного в смертельном ДТП Ефремова, если того лишат свободы.

Он заметил, что в тюрьме жить тяжело, но можно. Оказалось, ранее судимый актер раньше был знаком с Ефремовым и не удивился, что жизнь привела коллегу к такой страшной трагедии – он много пил, и этим "ломал свою жизнь". 

Долинский выразил надежду, что Ефремову все же удастся избежать реального заключения – возможно, его заменят исправительными работами.

В интервью "Московскому комсомольцу" побывавший в тюрьме актер признался, что жизнь в тюрьме трудная, и заключенные зачастую живут от письма до письма. Распорядок дня за решеткой тоже очень тяжелый. Ефремову уже 56 лет и ему там придется несладко.

"Самое страшное попасть туда больным: в тюрьме тебя никто лечить не станет", – сказал Долинский.

Отметим, актер Владимир Долинский был осужден за мошенничество в 1973 году. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, однако известные артисты заступились за коллегу, и в итоге он провел за решеткой только четыре года.

Напомним, вчера Михаила Ефремова отправили под домашний арест на два месяца. Артист устроил пьяное ДТП, в результате которого погиб человек.

Ольга ФЕДОРОВА

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