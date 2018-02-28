Российские звезды-сидельцы

Людмила Сенчина довела до нар звезду оперной сцены

На днях мировую знаменитость Орнеллу Мути итальянский суд приговорил к восьми месяцам за подлог документов. В связи с этим мы вспомнили отечественных знаменитостей, которым тоже довелось побывать на нарах. Актер Игорь Петренко

Звезда фильма "Водитель для Веры" в 1992 году попал в нехорошую историю – его приятель, задолжавший 100 тысяч рублей, подбил 14-летнего Игоря убрать кредитора. Они застрелили жертву, а вскоре были задержаны. Петренко провел около года в СИЗО "Матросской тишины". Суд дал ему восемь лет условно – от реального срока Петренко спас возраст.

Актер и телеведущий Владимир Долинский

Сел за несанкционированный обмен валюты, который в СССР жестко карался. Он должен был отправиться в составе труппы Театра сатиры на гастроли в Швецию. Перед поездкой официально купил разрешенную государством долларовую сумму, а когда поездка сорвалась, совершил обратную конвертацию, слегка на ней наварив. В итоге его накрыл КГБ, а суд приговорил к пяти годам тюрьмы. Благодаря вступившимся за него коллегам, срок скостили до четырех лет.

Певец Сергей Захаров

Отсидел за драку – в 1977 году сцепился из-за пустяка с администратором ленинградского мюзик-холла. В этой истории до сих полно белых пятен. Например, тот самый администратор имел разряд по боксу и вполне мог ответить обидчику. Да и расследование длилось полгода. Ходят слухи, что таким образом Захарову отомстил тогдашний первый секретарь Ленинградского обкома партии, который был влюблен в красавицу Людмилу Сенчину, и которую приревновал к Захарову. Правда, сама певица отрицала свою роль в этой истории. Отсидел певец год, а потом еще долго возвращался на сцену.

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко.

19 мая 2015 года был осужден на 4,5 года за изнасилование. Но спустя год, 24 ноября, вышел на свободу по УДО. Остаток наказания ему был заменен на исправительные работы с удержанием 10 % ежемесячного заработка в доход государства.

Советская актриса Валентина Малявина .

Звезда кино в 1978 году проходила качестве подозреваемой в убийстве ее сожителя, также актера. Станислава Жданько. Тогда следствие не нашло ее вины, но в 1983 году уголовное дело было вновь открыто по ходатайству родственников погибшего. В итоге суд приговорил ее девяти годам лишения свободы. На суде женщина заявила, что Жданько покончил с собой. По сути, точка в этом деле так и не поставлена. Освобождена по амнистии в 1988 году. В данный момент она инвалид по зрению, живет в специализированном интернате

