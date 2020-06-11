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Авария и загадочное убийство: актеров "Таежного романа" преследует проклятие

Авария и загадочное убийство: актеров "Таежного романа" преследует проклятие
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеЕфремова снова доставили на допрос
После съемок в жизни артистов началась полоса неудач

Премьера сериала "Граница. Таежный роман" состоялась 20 лет назад. В картине сыграли многие выдающиеся российские актеры, однако жизнь некоторых из них после съемок обернулась настоящей трагедией. Теперь проклятие "Таежного романа" настигло и Михаила Ефремова, в аварии с участием которого погиб человек.

Сыгравший майора Вячеслава Ворона Андрей Панин умер при загадочных обстоятельствах в марте 2013 года. Эксперты считают, что знаменитого актера убили. По другой версии, Панин упал и ударился головой.

Кадр из сериала

Полоса неудач преследует и Марата Башарова, который появился в сериале в роли лейтенанта Ивана Столбова. Последние несколько лет артист регулярно оказывается в центре скандалов: его жены не раз жаловались на избиения.

Кадр из сериала

Алексей Панин также регулярно фигурирует в громких скандалах. Сыгравший в "Таежном романе" рядового Николая Жигулина артист появлялся на публике в платьях и чулках, а также высказывался о принадлежности Крыма.

Кадр из сериала

Вечером 8 июня проклятие настигло и Михаила Ефремова, который исполнил роль старшего лейтенанта Алексея Жгута в сериале, напоминает "Комсомольская правда". Актер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попал в страшное ДТП, после которого погиб водитель другой машины.

Кадр из сериала

Ефремова отправили под домашний арест, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Правоохранительные органы будут следить за актером при помощи электронного браслета, напоминает "МИР24".

Сейчас ведется расследование. Перед аварией артист заходил в один из московских баров, однако записи с камер видеонаблюдения внезапно исчезли, передает "Царьград".

Бывшая жена Ефремова считает, что актера сажать за решетку после случившегося нельзя.

Карина СИРАЗОВА

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