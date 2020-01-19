Гуляющий по полуострову без трусов скандальный актер переключился с извращений на политику

Алексей Панин высказался о принадлежности Крыма. Бурная дискуссия развернулась под фото, где артист позирует, вскарабкавшись на камень. Компанию голому Панину составила дама в костюме Евы.

Судя по всему, Крым пришелся Алексею по вкусу – в последнее время он часто делится снимками с отдыха на полуострове. Под одним из последних Панин разместил хештеги #Крым #Украина. Пользователи не могли пройти мимо и задали ему вопрос о принадлежности Крыма.

"Считаете Крым – Украина?" - написал один из них.

На что актер заявил, что считает эту территорию украинской: "да. Как и весь цивилизованный мир".

Оторвавшегося от реальности Панина быстро спустили с небес на землю.

"весь цивилизованный мир ,по вашему ,принадлежит Украине ???" "может для вашей души так оно и есть , но по внимательней изучите историю и новую карту России !" "на данный момент ,Крым ,входит в состав Российской Федерации !!!!" - заявили комментаторы.

Впрочем, острые политические дискуссии, судя по всему, недолго занимали артиста. В сторис Инстаграм он выложил фото "голого завтрака", где опять-таки со спутницей предстал перед публикой во всей красе, стыдливо прикрыв свисающее мужское достоинство значком "18+".

Напомним, во время одной из предыдущих поездок на полуостров Панин взбесил народ, осквернив Крымский мост. Между тем лобызание транспортного переход – отнюдь не самый шокирующий поступок артиста. Так, недавно врач пришел в ужас после видео с участием Алексея, заявив, что любовь к экстремальному сексу может закончиться смертью.