Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Панин показал россиянам голый зад и отдал Крым Украине

Панин показал россиянам голый зад и отдал Крым Украине
Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Гуляющий по полуострову без трусов скандальный актер переключился с извращений на политику

Алексей Панин высказался о принадлежности Крыма. Бурная дискуссия развернулась под фото, где артист позирует, вскарабкавшись на камень. Компанию голому Панину составила дама в костюме Евы.

Судя по всему, Крым пришелся Алексею по вкусу – в последнее время он часто делится снимками с отдыха на полуострове. Под одним из последних Панин разместил хештеги #Крым #Украина. Пользователи не могли пройти мимо и задали ему вопрос о принадлежности Крыма.

"Считаете Крым – Украина?" -  написал один из них.

На что актер заявил, что считает эту территорию украинской: "да. Как и весь цивилизованный мир".

Оторвавшегося от реальности Панина быстро спустили с небес на землю.

"весь цивилизованный мир ,по вашему ,принадлежит Украине ???" "может для вашей души так оно и есть , но по внимательней изучите историю и новую карту России !" "на данный момент ,Крым ,входит в состав Российской Федерации !!!!" - заявили комментаторы.

Впрочем, острые политические дискуссии, судя по всему, недолго занимали артиста. В сторис Инстаграм он выложил фото "голого завтрака", где опять-таки со спутницей предстал перед публикой во всей красе, стыдливо прикрыв свисающее мужское достоинство значком "18+".

Напомним, во время одной из предыдущих поездок на полуостров Панин взбесил народ, осквернив Крымский мост. Между тем лобызание транспортного переход – отнюдь не самый шокирующий поступок артиста. Так, недавно врач пришел в ужас после видео с участием Алексея, заявив, что любовь к экстремальному сексу может закончиться смертью.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
уберите эту мразь со страниц и с России. На каменоломни его
Гость
Ответить
Больные и похотливые.
Гость
Ответить
Крым - это украина, одна их окраин России!
1
новости партнеров
Загрузка...

Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице

"Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах

Артистка похвасталась загорелым телом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей