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Михаила Ефремова доставили в Главное следственное управление МВД по Москве для очередного допроса.
Как стало известно "Интерфаксу", у актера планируют узнать дополнительную информацию по аварии со смертельным исходом.
Недавно в эфир снова вышел сериал "Граница. Таежный роман", в котором снялся Ефремов. Некоторые связывают ДТП с участием актера с проклятием сериала.
Готовый газопровод можно запретить эксплуатировать