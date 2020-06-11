Актера хотят подробнее расспросить о ДТП

Михаила Ефремова доставили в Главное следственное управление МВД по Москве для очередного допроса.

Как стало известно "Интерфаксу", у актера планируют узнать дополнительную информацию по аварии со смертельным исходом.

Недавно в эфир снова вышел сериал "Граница. Таежный роман", в котором снялся Ефремов. Некоторые связывают ДТП с участием актера с проклятием сериала.