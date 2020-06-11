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Мать погибшего в ДТП с Ефремовым перенесла два инфаркта

Мать погибшего в ДТП с Ефремовым перенесла два инфаркта
Михаил Ефремов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Женщине до последнего не говорили о смерти сына

Еще вчера сообщали, что родственники продолжают скрывать от матери Сергея Захарова гибель сына. Однако 88-летняя женщина сегодня была вынуждена узнать трагическую новость – ее привезли на кладбище для прощания с Сергеем. 

Матери погибшего старались не говорить о гибели сына до последнего – она перенесла два инфаркта, из-за чего родные полагали, что это известие она перенести не сможет. 

Тело Сергея доставили в село Константиново в Рязанской области. На церемонию отпевания мать покойного вели за руки двое мужчин, поскольку ей было тяжело передвигаться. В церкви собрались многие соседи и знакомые, которые были в хороших отношениях с Захаровым. 

Напомним, ранее в понедельник актер Михаил Ефремов в лоб столкнулся с грузовиком. Актер был в состоянии алкогольного и, как выяснилось позже, наркотического опьянения. От полученных травм 57-летний Сергей Захарченко, который был за рулем грузовика, погиб.

Евгения НАГОРСКАЯ

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