Женщине до последнего не говорили о смерти сына

Еще вчера сообщали, что родственники продолжают скрывать от матери Сергея Захарова гибель сына. Однако 88-летняя женщина сегодня была вынуждена узнать трагическую новость – ее привезли на кладбище для прощания с Сергеем.

Матери погибшего старались не говорить о гибели сына до последнего – она перенесла два инфаркта, из-за чего родные полагали, что это известие она перенести не сможет.

Тело Сергея доставили в село Константиново в Рязанской области. На церемонию отпевания мать покойного вели за руки двое мужчин, поскольку ей было тяжело передвигаться. В церкви собрались многие соседи и знакомые, которые были в хороших отношениях с Захаровым.

Напомним, ранее в понедельник актер Михаил Ефремов в лоб столкнулся с грузовиком. Актер был в состоянии алкогольного и, как выяснилось позже, наркотического опьянения. От полученных травм 57-летний Сергей Захарченко, который был за рулем грузовика, погиб.