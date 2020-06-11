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Дочь Ефремова послала Малахова матом

Дочь Ефремова послала Малахова матом
Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Девушка возмущена высказываниями ведущего

Мария Ефремова не на шутку разозлилась из-за передачи Андрея Малахова, в которой обсуждали ее отца. Она назвала программу "цирком уродов", а самого ведущего покрыла матом. 

Ее возмутили высказывания, что извинений от родственников Ефремова так и не прозвучало. Она заявила, что не смогла найти контакты родных Захарова, погибшего в аварии, и извинилась в своих социальных сетях. 

Больше всего Марию вывело из себя то, что журналисты пришли к ее "психически больной" матери и стали брать интервью.

"Современные СМИ совсем не отличаются от цирков в средние века, где выставляли людей с физическими и психическими отклонениями", – пишет она в соцсетях.

Недоумение 19-летней дочери артиста вызвало и косвенное обвинение в причастности к ДТП. На шоу Малахов сказал, что Ефремов мог выпивать из-за того, что не мог перенести признание девушки в трансгендерности. 

"Золотце моё, как ты смеешь обвинять меня, то, что я говорю, то, кого я люблю, в безответственном поведении моих родителей? И прямо перед родственниками погибшего? Я знал, что ты ***** (плохой человек). Но не думал, что ты ***** в такой степени", – заявляет Мария.

Ранее сообщалось, что Михаила Ефремова снова отправили на допрос в полицию. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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