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"Я подбухиваю": Ефремов после ДТП и допроса о наркотиках вышел на связь

"Я подбухиваю": Ефремов после ДТП и допроса о наркотиках вышел на связь
Михаил Ефремов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
С аккаунта актера в соцсетях стали появляться первые сообщения

Сегодня сообщалось, что номер Михаила Ефремова неожиданно был зарегистрирован в "Телеграм". На имя актера создали канал, где можно публиковать сообщения для широкой аудитории. 

Спустя восемь часов после этой новости "Михаил Ефремов" вышел на связь с рассуждениями об алкоголизме. В сообщениях указано, что он предпочитает называть себя "жизнерадостным пьяницей", но не алкоголиком. 

"Лично я фаталист, и скорее меня что-то ведет, зачастую я полагаюсь на обстоятельства, судьбу", – написано в сообщении. 

Также он написал "я подбухиваю", отметив, что не делает это жестко, поскольку много работы. 

Его дочь Мария утверждает, что канал ее отцу не принадлежит. Однако сообщения появились сразу после того, как Ефремова привезли после шестичасового допроса домой. 

Журналисты попросили от Ефремова извинений в адрес семьи погибшего Захарова, но актер сохранил молчание. 

Михаила допрашивали не только 

Евгения НАГОРСКАЯ

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