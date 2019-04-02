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Панин в чулках обругал россиян

Алексей Панин. Фото: www.globallookpress.com
Провокационную фотосессию актера никто не оценил

Алексей Панин недоволен тем, что его эпатажные снимки удаляют из Сети. Действительно, артист очень старался: надевал женское платье, колготки в сеточку, прибегал к услугам визажиста и принимал разные позы, демонстрируя половые органы, а в итоге снимки были удалены.

Актер видит в этом злой умысел российских пользователей и ругается.

"Удаляют эти фотографии. Что же тут не устраивает российских скудоумцев",

– передает слова Панина "Пятый канал".

Российские пользователи, может быть, и хотели запретить эти снимки, но сделала это непосредственно администрация социальной сети Instagram, так как выкладывать "обнаженные" фотографии запрещено правилами.

Ранее актер поделился видео, где делает косметические процедуры. На омолаживающие уколы вместе с ним отправился Никита Джигурда – артист также хочет стать красивее. 

Дарья ПЕТРОВА
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